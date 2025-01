Polemiche sulla partecipazione della Regione Puglia alla settimana dell’Arte e del Design di Miami

BARI - In risposta alle polemiche sorte sulla partecipazione della Regione Puglia alla settimana dell’Arte e del Design di Miami, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, ha preso posizione con un comunicato per chiarire la strategia e le finalità dell’iniziativa, difendendola come un’opportunità cruciale per le imprese pugliesi.

Promozione internazionale e strategia chiara

“La missione a Miami, svoltasi dal 2 all’8 dicembre scorso, aveva l’obiettivo di accompagnare le imprese pugliesi selezionate tramite avviso pubblico nella settimana dell’arte e del design più importante al mondo”, ha dichiarato Delli Noci. L’assessore ha sottolineato che i fondi utilizzati derivano dal POC (Programma Operativo Complementare) e sono destinati esclusivamente alle attività di promozione internazionale delle piccole e medie imprese pugliesi. “Queste risorse non possono essere utilizzate per altri scopi, pena il rischio di perdere i finanziamenti stessi”.

Delli Noci ha rimarcato come la partecipazione a eventi internazionali di tale portata rappresenti un’occasione unica per collocare il territorio pugliese nel panorama globale dell’arte e del design. “Miami, durante questa settimana, diventa il centro culturale, creativo e innovativo mondiale, attirando galleristi, opinionisti, creativi, collezionisti e operatori di settore. Portare le nostre eccellenze in un contesto del genere è un’opportunità irripetibile”, ha aggiunto.

Costi e benefici

Sul fronte dei costi, l’assessore ha evidenziato come l’investimento sia stato contenuto rispetto alla media delle partecipazioni a eventi fieristici internazionali. “La partecipazione a fiere di questo calibro richiede costi elevati, che una piccola impresa pugliese non potrebbe sostenere da sola. Noi abbiamo permesso a dieci imprese di partecipare spendendo meno di quanto avrebbe speso una singola azienda”.

Delli Noci ha anche difeso la trasparenza delle procedure e annunciato un follow-up dell’iniziativa, i cui risultati saranno valutati nei prossimi sei mesi, con un primo feedback già raccolto e giudicato molto positivo dalle aziende partecipanti.

Relazioni istituzionali e prospettive future

L’assessore ha inoltre sottolineato l’importanza delle relazioni istituzionali avviate durante la missione, come l’incontro con il presidente della Camera di Commercio Italia-America del Southeast e il direttore delle fiere Art Basel, Vincenzo De Bellis.

Conclusione in commissione regionale

Delli Noci ha infine annunciato che giovedì, in commissione regionale, risponderà punto per punto ai dubbi espressi dai consiglieri. “Chiarirò tutto nelle sedi opportune e con i toni adeguati, per mettere fine a queste strumentalizzazioni che non fanno bene alla Puglia né ai pugliesi”.