Serie A: la Lazio torna alla vittoria e si riprende il quarto posto

Dopo la parentesi di Europa League che la vedrà impegnata contro la Real Sociedad all'Olimpico alle ore 21 di giovedì 23 gennaio, la Lazio ospiterà la Fiorentina nel confronto in programma sempre a Roma il 26 gennaio alle ore 20.45. Una sfida non facile per i biancocelesti che affronteranno i viola, ancora in crisi di risultati per essere stati raggiunti e inchiodati dal Torino sull'1-1 nella partita giocata al Franchi di Firenze alle 12.30 di domenica 19 gennaio 2025.

Espugnando il Bentegodi di Verona con il 0-3 inflitto all'Hellas già allenato dall'ex di turno Marco Baroni, la Lazio è tornata alla vittoria dopo un mese in flessione. Con questo successo, deciso dalle reti realizzate da Gigot al 2', da Dia al 21' e da Zaccagni al 58', i biancocelesti si riposizionano al quarto posto, occupato per 24 ore dalla Juventus, vincitrice per 2-0 sul Milan nell'anticipo giocato all'Allianz Stadium di Torino il 18 gennaio e valido per la 21ma giornata della Serie A 2024-2025.