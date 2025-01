Polignano, allagamenti in Contrada Pozzovivo: il M5S chiede interventi urgenti

POLIGNANO A MARE - “L’assenza di adeguati e funzionanti sistemi di captazione e deflusso delle acque piovane all’incrocio tra la strada comunale di Contrada Pozzovivo e la complanare lato nord sta creando un grave disagio per i cittadini, con conseguenze per la sicurezza e la vivibilità della zona”. Lo dichiara il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, Vito Pietro L’Abbate, il quale con la collega Maria La Ghezza ha formalizzato un’interrogazione rivolta al vicesindaco Angelo Focarelli e all’assessore Antonio Pacelli.Numerose segnalazioni dei residenti, corredate da documentazione fotografica, evidenziano come in caso di pioggia l’acqua ristagni per giorni, trasformando l’area in un lago artificiale. “Questa situazione – spiega il consigliere L’Abbate – non solo ostacola la viabilità, ma rappresenta un rischio per la pubblica incolumità, soprattutto con l’arrivo della stagione invernale e delle piogge più intense”.L’interrogazione chiede all’Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente, coinvolgendo l’ufficio tecnico, per individuare le cause del problema e avviare interventi risolutivi.“Non possiamo permettere che una strada comunale resti impraticabile per giorni a causa dell’inerzia amministrativa. È necessario un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini che vivono e transitano in Contrada Pozzovivo” conclude Vito Pietro L’Abbate. Il MoVimento 5 Stelle di Polignano continuerà a vigilare affinché le problematiche segnalate dai cittadini trovino una risposta adeguata da parte delle istituzioni locali.