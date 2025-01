Primi titoli italiani del 2025: c’è la marcia

BARI - È Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari a ospitare domenica prossima la prima prova dei Campionati di società di marcia, validi come Tricolori assoluti e promesse della 35 km. Nel programma (ma senza essere Campionato italiano) anche la 20 km assoluta e promesse e la 10 km per juniores, allievi e master.Sono i primi titoli italiani che si assegnano nel 2025, nell’ultima stagione in cui la 35 km di marcia avrà anche una rilevanza internazionale (è nel programma dei Mondiali di Tokyo), prima che entri in vigore la riforma approvata da World Athletics delle nuove distanze standard che saranno la maratona e mezza maratona di marcia.- Le prove più lunghe iniziano alle 8.30. Sul percorso pugliese di un chilometro, tra via Roma e piazza Giuseppe di Vagno. Tra gli uomini è atteso l’azzurro delle Olimpiadi di Parigi Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), primato personale di 2h30:38 due anni fa a Podebrady. Al via anche il campione italiano in carica Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), vincitore in ottobre a Prato con 2h33:06 e accreditato di un PB di 2h30:16. Tra gli altri iscritti Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), Aldo Andrei (Fiamme Oro), Teodorico Caporaso (Virtus Emilsider Bologna), Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946), l’under 23 Diego Giampaolo (Fiamme Gialle). Al femminile, l’evento organizzato dall’Amatori Atletica Acquaviva vedrà il rientro di Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), assente dalle gare dal maggio scorso per problemi fisici, al debutto sulla distanza dopo essere stata capace di marciare in un promettente 1h30:50 nella ‘venti’ di La Coruña. Sulla linea di partenza anche Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, PB 2h49:39), la tricolore in carica Sara Vitiello (Fiamme Oro), le specialiste Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno), Lidia Barcella (Bracco Atletica) e Beatrice Foresti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter).«Aspettiamo con trepidazione domenica e siamo onorati - sottolinea Eusebio Haliti, presidente Comitato Regionale Fidal Puglia – di accogliere il primo Campionato Federale d’Italia del 2025, il Campionato italiano individuale di Marcia su strada, grazie al quale saranno assegnati i primi titoli italiani di questo nuovo anno proprio nella regione che mi pregio di rappresentare come presidente Fidal».- Nella 20 km, l’attenzione è su Andrea Cosi (Carabinieri), marciatore da 1h19:43 a La Coruña nel 2024, settimo italiano di sempre. Iscritti Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno) e una rappresentanza spagnola tra cui il due volte medaglia europea Diego Garcia Carrera. Tra le donne, spazio a Giulia Gabriele (Fiamme Gialle).La giornata di gare sarà anticipata dal convegno tecnico di sabato 25 gennaio, in collaborazione con il Centro Studi & Ricerche FIDAL. All’incontro intitolato “La lunga marcia... da Acquaviva delle Fonti a Los Angeles” nella Sala Colafemmina di Palazzo De Mari - Palazzo di città con inizio alle ore 17:00 interverranno tra gli altri il DT Antonio La Torre, il responsabile del settore marcia Riccardo Pisani, e Gaspare Pavei del gruppo ricercatori scientifici FIDAL. La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 0,5 crediti formativi per tecnici Fidal.: Modalità iscrizione e informazioni al seguente Link