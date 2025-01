Putignano: esplosione nella notte, salta il bancomat di una banca

PUTIGNANO -Un nuovo episodio di criminalità scuote il Barese. Nella notte, a Putignano, un bancomat è stato fatto saltare in aria, il secondo caso registrato in pochi giorni nella stessa città. Questa volta, l'attacco ha colpito lo sportello della Banca di Credito Cooperativo situato in via Margherita di Savoia.

La dinamica dell’esplosione

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato esplosivo per forzare l’erogatore automatico di banconote. Tuttavia, il colpo sembra non essere andato a buon fine. I ladri non sarebbero riusciti a impossessarsi del denaro.

Danni ingenti e intervento delle forze dell’ordine

L’esplosione ha provocato ingenti danni alla cabina che ospita il bancomat, distruggendo parte della struttura e creando disagi nella zona circostante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi e avviare le indagini.