Tragedia a Molfetta: 37enne muore durante il turno di lavoro in un bar

MOLFETTA - Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Molfetta nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 37 anni è deceduto improvvisamente mentre era al lavoro in un bar situato in via Felice Cavallotti.

Il malore improvviso

La vittima, durante il suo turno, ha accusato un malore improvviso e si è accasciata a terra. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo, all'arrivo del personale del 118, per il 37enne non c'era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire le circostanze dell’accaduto. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma si ipotizza un evento naturale, probabilmente un arresto cardiaco.

La comunità sotto shock

La notizia si è rapidamente diffusa in città, lasciando amici, colleghi e clienti del bar in stato di profondo shock e dolore. Il 37enne era noto e benvoluto, e la sua scomparsa improvvisa ha colpito tutti coloro che lo conoscevano.