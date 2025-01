Sanità, Stellato: "Firmo e rilancio petizione su Pronto soccorso al SS. Annunziata. Alziamo livello del dibattito"

BARI - "Firmerò la petizione pubblica lanciata dal Pd di Taranto per il secondo pronto soccorso della città, mantenendo operativo quello dell'ospedale "Ss. Annunziata". Non solo. La rilancerò promuovendo, come già fatto qualche anno fa insieme ad alcuni comitati, una raccolta di firme tra i cittadini, a supporto della causa, magari con la proposta di fare, di quello che fu del Moscati, un presidio di soccorso per i pazienti oncologici". Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere comunale e regionale, presidente del Gruppo Misto, dopo le dichiarazioni del presidente Michele Emiliano sulla necessità di un secondo presidio di pronto soccorso a Taranto dopo l'apertura del nuovo "San Cataldo"."Quello della sanità pubblica - prosegue - è un argomento che merita un confronto serio, all'altezza delle attese del territorio. Su questo tema non possono esserci divisioni, occorre andare oltre gli steccati ideologici Nell'interesse collettivo, per riconoscere i problemi e individuare le soluzioni, serve unità. Penso all'accesso agli ospedali da parte dei cittadini residenti nei quartieri periferici di Taranto o dei comuni della provincia, alla sanità territoriale, alle liste di attesa. Ma anche a come rendere il nostro territorio più "attrattivo" per i medici e per le loro, legittime, aspirazioni di carriera professionale. Penso al nuovo ospedale San Cataldo, il più grande investimento pubblico per la nostra città negli ultimi anni. Un'infrastruttura che va aperta all'utenza in tempi adeguati, anche per consentire agli studenti della facoltà di Medicina di fruire di spazi e reparti all'altezza delle sfide che ci accingiamo ad affrontare. Ma senza mai perdere di vista i bisogni dei cittadini, le loro necessità di soccorso e di assistenza. Un secondo pronto soccorso a Taranto eviterebbe di ingolfare il San Cataldo, un presidio di soccorso ai pazienti oncologici al Moscati consentirebbe a chi già soffre, di avere maggiori attenzioni".