Sclerosi multipla: a Taranto un congresso per fare il punto sulle nuove frontiere diagnostiche e terapeutiche

TARANTO – La lotta alla sclerosi multipla (SM), una delle principali sfide per la neurologia moderna, sarà al centro del congresso “La Sclerosi Multipla: Update 2025”, in programma il prossimo 17 gennaio al Delfino Hotel di Taranto. L’evento vedrà la partecipazione di esperti di rilievo nazionale, pronti a confrontarsi sugli aspetti più avanzati e complessi di questa malattia neurodegenerativa, che interessa milioni di persone nel mondo.Il congresso proporrà un ricco programma di interventi che toccheranno i principali avanzamenti nel trattamento della SM, dalle nuove terapie ad alta efficacia e il loro ruolo cruciale nelle fasi iniziali della malattia, passando per lo studio degli indicatori di progressione rilevati dalla risonanza magnetica, fondamentali per una diagnosi precoce, sino a giungere a sottolineare l’importanza di strategie terapeutiche personalizzate per migliorare la qualità di vita dei pazienti.In Italia si stima che oltre 140.000 persone convivano con questa patologia, con circa 3.600 nuove diagnosi ogni anno, equivalenti a 6 nuovi casi ogni 100.000 persone. La SM colpisce principalmente i giovani adulti, con diagnosi che avvengono generalmente tra i 20 e i 40 anni. Le donne sono maggiormente affette, con un rapporto di tre donne per ogni uomo colpito.Il Dott. Giovanni Boero, direttore della S.C. di Neurologia presso l’Ospedale SS. Annunziata di Taranto e responsabile scientifico dell’evento, sottolinea: "La sclerosi multipla non è solo una sfida medica, ma anche una responsabilità sociale. La possibilità di intervenire precocemente, grazie a terapie sempre più efficaci e a strumenti diagnostici avanzati, sta trasformando il futuro dei pazienti. Questo congresso rappresenta un momento fondamentale per fare il punto sulle conoscenze e tradurle in pratica clinica di qualità."L’evento, rivolto a medici, infermieri e tecnici sanitari, si distingue per la sua impronta multidisciplinare e la presenza di relatori provenienti dai principali centri di eccellenza italiani. Oltre alle sessioni teoriche, saranno presentati casi clinici che offriranno spunti pratici per la gestione della malattia nella realtà quotidiana.L’evento, accreditato per il rilascio di crediti ECM, si terrà dalle ore 9:00 alle 13:10.Qiblì srlTel: +39 099-9908003E-mail: info@qibli.itWeb: www.qibli.it