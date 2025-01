Serie C, Girone C: il Monopoli acquista Kevin Miranda dal Sassuolo

FRANCESCO LOIACONO – Kevin Miranda è un nuovo giocatore del Monopoli. Il difensore 21enne arriva a titolo temporaneo dal Sassuolo, con un contratto valido fino al 30 giugno 2025.

Esperienza in Serie B e Percorso Giovanile

Nella prima parte di stagione, da agosto 2024 a gennaio 2025, Miranda ha disputato 17 partite con il Sassuolo in Serie B, dimostrando solidità e crescita costante. Nel corso della sua carriera ha militato in diverse squadre, tra cui:

Sassuolo (prima squadra e giovanili),

(prima squadra e giovanili), Catanzaro ,

, Cassino ,

, Tre Pini Matese.

Esordio Contro il Benevento

Il difensore esordirà con il Monopoli lunedì 3 febbraio alle 20:30, nel match contro il Benevento allo stadio Vigorito, valido per la 25ª giornata del Girone C di Serie C.

Un Rinforzo per la Corsa alla Serie B

Miranda rappresenta un'importante pedina per il tecnico Alberto Colombo, che punta su di lui per rafforzare la difesa nella lotta per la promozione in Serie B. Con il suo arrivo, il Monopoli aggiunge qualità ed esperienza al reparto arretrato, puntando a un finale di stagione ambizioso.