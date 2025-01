Serie A: il Lecce cede al Cagliari, 4-1 alla “Unipol Domus Arena”

- Pesante sconfitta per il, che cade 4-1 contro ilnella ventunesima giornata di Serie A. Un match iniziato in maniera incoraggiante per i salentini si è trasformato in un incubo nella ripresa, complici errori difensivi e un’espulsione che ha compromesso definitivamente le sorti della gara.

Primo tempo: il Lecce chiude avanti

La prima frazione di gioco ha visto entrambe le squadre costruire diverse occasioni. Al 16’, Krstovic non riesce a concretizzare un’occasione di testa, mentre due minuti dopo è Adopo a sfiorare il vantaggio per i rossoblù. Al 30’, il Lecce si rende ancora pericoloso con Luperto, che manca di poco la rete.

Al 40’, una possibile svolta per il Cagliari: rete annullata a Viola per fuorigioco, dopo un controllo al VAR. Due minuti più tardi, arriva il vantaggio del Lecce: splendido tocco al volo di sinistro di Pierotti su un preciso cross di Morente, che porta i giallorossi sull’1-0.

Secondo tempo: crollo del Lecce

Nella ripresa, il Cagliari ribalta la partita. Al 15’, arriva il pareggio con Gaetano, che conclude di destro su assist di Deiola. Al 20’, un episodio sfortunato per il Lecce: Luperto, nel tentativo di deviare un calcio d’angolo battuto da Marin, manda il pallone nella propria porta, regalando il vantaggio ai sardi.

Al 28’, la situazione peggiora per gli uomini di D’Aversa: Rebic viene espulso dopo un intervento scomposto su Mina, verificato al VAR. Con l’uomo in meno, il Lecce fatica a reagire e il Cagliari ne approfitta.

Al 35’, arriva il tris firmato da Zortea, che insacca di testa su un cross di Augello. Al 38’, è Obert a chiudere definitivamente i conti, con un preciso rasoterra di sinistro su assist di Marin, siglando il 4-1.

Classifica e prospettive

Con questa sconfitta, il Lecce scivola al quintultimo posto in classifica, a quota 20 punti, appaiato a Empoli e Parma. Il Cagliari, invece, guadagna terreno e si piazza al tredicesimo posto con 21 punti.

Per il Lecce, si profila un periodo cruciale in cui dovrà ritrovare solidità e incisività per allontanarsi dalla zona retrocessione e mantenere vivo l’obiettivo salvezza.