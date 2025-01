Serie A, Lecce-Inter 0-4: dominio nerazzurro al “Via del Mare”

Inter fb

FRANCESCO LOIACONO – Pesante sconfitta per il Lecce nella ventiduesima giornata di Serie A: i salentini cadono per 0-4 contro l’Inter al Via del Mare. Una partita dominata dalla formazione di Simone Inzaghi, che mantiene il secondo posto in classifica con 50 punti, a tre lunghezze dal Napoli capolista. Il Lecce, invece, resta quartultimo con 20 punti, a pari merito con il Parma, in piena zona retrocessione.

La cronaca del match

La partita si sblocca subito: al 6’, l’Inter passa in vantaggio con Davide Frattesi, che finalizza con un tocco di destro un assist preciso di Thuram. I salentini provano a reagire al 9’, ma il colpo di testa di Baschirotto non trova lo specchio della porta.

I nerazzurri continuano a spingere e al 20’ Thuram fallisce una grande occasione da posizione favorevole. Pochi minuti dopo, al 23’, viene annullata una rete a Carlos Augusto per fuorigioco, e un minuto più tardi è la volta di Frattesi, che vede il suo secondo gol invalidato per posizione irregolare.

L’Inter trova comunque il raddoppio al 38’: Lautaro Martinez firma il 2-0 con un potente sinistro, consolidando il vantaggio prima dell’intervallo.

Secondo tempo: l’Inter dilaga

La ripresa si apre con un’occasione sprecata dal Lecce: al 47’, Krstovic non riesce a concretizzare una chance importante. L’Inter ne approfitta e al 58’ sigla il terzo gol con Dumfries, autore di un preciso rasoterra di sinistro.

Il poker arriva due minuti dopo, al 60’, su calcio di rigore trasformato da Taremi. Il penalty viene concesso per un fallo del portiere Falcone su Frattesi, inarrestabile per la difesa salentina.

Il Lecce tenta di accorciare le distanze con Pierotti al 70’, ma la sua conclusione non trova fortuna. Al 83’, Helgason sfiora il gol su punizione, ma il pallone termina fuori di poco.

Situazione in classifica

Con questa vittoria, l’Inter sale a quota 50 punti, restando a -3 dal Napoli capolista. Il Lecce, invece, si trova in una situazione complicata, fermo a 20 punti e quartultimo in classifica, insieme al Parma.

Per i salentini sarà fondamentale invertire la rotta nelle prossime giornate per provare a risalire e allontanarsi dalla zona retrocessione.