Siccità, FDI: ''Barone e Tutolo devono dare risposte sull'opera strategica promessa anni fa agli agricoltori foggiani''

“Ma contro hanno occupato l’aula del Consiglio regionale della Puglia i consiglieri regionali Rosa Barone (M5S) e Antonio Tutolo (PER LA PUGLIA)? Contro il Governo Meloni, che ha poco più di due anni di vita, o contro il Governo Emiliano che ha circa 10 anni di vita, durante i quali l’assessore Raffaele Piemontese (foggiano come loro e del PD) ha avuto fino a tre mesi fa anche l’importantissima delega alle Risorse idriche?

“Non lo ricordiamo a caso, ma perché esattamente quattro anni fa proprio Piemontese, fresco di nomina di assessore anche alla Risorse idriche, and? a Foggia a incontrare i dirigenti del Consorzio per la Bonifica della Capitanata a promettere che la Regione Puglia avrebbe portato a termine l’opera ‘strategica e unica realizzabile’ di una condotta di appena 10 km dalla diga del Liscione a Finocchito che avrebbe convogliato nella provincia di Foggia dai 40 ai 70 milioni di metri cubi di acqua, dei 220 milioni che il Molise butta in mare. Le parole di Piemontese furono: <Questo è un progetto in cui le carte possono trasformarsi in opere concrete>. In quell’occasione sempre il loro conterraneo e vicepresidente della Giunta di Emiliano sostenuta sia da Tutolo sia dalla Barone (che per altro di quella Giunta è stata anche assessore) rassicur? che c’erano già state interlocuzioni tra la Regione Puglia e la Regione Molise.

“Quindi, prima di occupare l’aula e mettere in scena la protesta contro il Governo Meloni Barone e Tutolo perché non hanno chiesto a Piemontese: che fine ha fatto il progetto che aveva considerato strategico e unico realizzabile? E a che punto sono le interlocuzioni con il Governo molisano? Ricordiamo che stiamo parlando di un accordo tra Puglia e Molise che prevedeva anche la gestione condivisa delle risorse idriche dei bacini dei fiumi Fortore e Biferno (invasi di Occhito, Ponte e Liscione).

“A questo va aggiunto che il Consorzio per la bonifica della Capitanata ha ottenuto 35 milioni di euro dal PNRR per progetti cruciali: uno di questi potrebbe proprio essere la condotta del Liscione.

“I prossimi mesi la campagna elettorale porterà ciascun consigliere regionale alla ricerca di una maggiore visibilità, su temi seri – qual è sicuramente il problema della siccità nel foggiano – l’invito è a un senso maggiore di responsabilità da parte di tutti.”