Putignano, domenica 2 febbraio la Festa dell'Orso e la Sfilata dei Sapori

Un viaggio (che si ripeterà anche domenica 23 febbraio) durante il quale il pubblico potrà immergersi nei sapori autentici del territorio, accompagnati dalla musica e dall’energia del Carnevale. Un itinerario tra i sapori della tradizione, dove ogni boccone racconta una storia e ogni sorso celebra il territorio. Profumi intensi, sapori decisi e l’energia del Carnevale renderanno questa esperienza indimenticabile. Alle 19,00, come da tradizione, va in scena la tradizionale Festa dell’Orso, uno dei riti più identitari del Carnevale di Putignano, curato da oltre trent’anni dall’Associazione Teatrale Hybris. Il corteo avrà inizio alle ore 19,00 da Piazza Principe di Piemonte, per poi culminare nella suggestiva rappresentazione in Piazza Teatro (presso Corso Umberto I) alle 19,30.La Festa dell’Orso è un rito che unisce terrore e rinascita: l’Orso, ambiguo simbolo di un conflitto primordiale, emerge dall’oscurità per minacciare la comunità, incarnando il caos e le paure collettive. Caccia, cattura, processo e oracolo meteorologico si susseguono in una messa in scena coinvolgente, con oltre 50 figuranti e due enormi orsi in cartapesta, in un rito che affonda le radici nelle antiche credenze pre-cristiane legate alla Candelora. Secondo la tradizione, se il 2 febbraio è piovoso o nevoso, l’inverno è agli sgoccioli; se il tempo è mite, la primavera è ancora lontana. Così, il Carnevale di Putignano celebra la fine dell'inverno e l'irrompere della primavera, tra danze frenetiche, dramma e un simbolismo che scuote le viscere.Quest’anno, nello spirito di sovversione che pervade l’intera manifestazione del Carnevale di Putignano, tutto si mette in discussione: anche l’Orso, tradizionalmente oggetto della caccia, si illuderà di essere cacciatore. Chi lo accompagnerà nei suoi deliri? Chi sarà l'oggetto della sua caccia? Quale esito avrà il consueto oracolo meteorologico? Il responso arriverà solo la sera del 2 febbraio, in un rito collettivo che richiama spettatori da tutta Europa e si dimostra sempre capace di rinnovare una tradizione che intreccia memoria storica e creatività contemporanea. Una giornata imperdibile, con cui il Carnevale di Putignano si conferma non solo festa, ma anche spettacolo, cultura diffusa e tradizione generativa.Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano. É promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura - Direzione Spettacolo.Gli imprenditori locali sostenitori della Fondazione: Artigiana Caseificio; De Robertis & Figli SpA; Fratelli pugliese Effedi S.r.l. ; Guarnieri carni; Joker imballaggi S.r.l.; La querceta; Palazzo caseificio; Tekline; TMI S.r.l.; Troilo S.r.l.; Ventrella Legnami; Vinella S.r.l.; Webidoo. le collaborazioni: Aeroporti di Puglia, Notte della Taranta, Grotte di Castellana.I partner tecnici: Babel agency; Do it yourself; Fono Vi.Pi.; Park for fun; Pasqualino gourmet; Puglia Allestimenti; Radio Norba; Telenorba; Tlon; Trullando; Turnè.Gli sponsor: BCC Putignano; Rossotono; Woom; Elsea; Lademata; Longo Euroservice.