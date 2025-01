Spazio dell'ex area ASL: al via a Fasano #senzarete, il programma di rigenerazione urbana condivisa

FASANO – L’Amministrazione comunale della Città di Fasano sta perseguendo l’obiettivo di “aprire” lo spazio dell'ex area ASL (via De Mola - via Attoma), abbandonata da decenni, per renderlo finalmente uno spazio urbano aperto, verde, pubblico e soprattutto #senzarete.«Un altro importante processo di rigenerazione urbana - dice il sindaco Francesco Zaccaria -, per il quale riteniamo assolutamente utile e opportuno conoscere il punto di vista della cittadinanza, nell’ottica di un reale coinvolgimento della collettività al fine di riprogettare questi nuovi spazi, disegnandone il futuro insieme. Per questo abbiamo predisposto un piano di partecipazione condivisa che prende il via oggi con un sondaggio onlline, al quale seguiranno incontri pubblici di confronto diretto».Uno step di partecipazione propedeutico alla progettazione, che si configura in momenti di pubblica interlocuzione, nonché nella possibilità di esprimere da remoto la propria opinione attraverso la compilazione di un questionario online.Il questionario è completamente anonimo e ha lo scopo di indagare sui bisogni della città e del quartiere. I risultati del questionario saranno condivisi con la cittadinanza a fine sondaggio.Per partecipare al sondaggio online basta cliccare sul seguente link: https://tinyurl.com/senza-rete.