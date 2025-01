Taranto, ok a finanziamento di 150mila euro per Melete: idoneo all'avviso "Giovani e Impresa" di ANCI

TARANTO - Il Comune di Taranto, in collaborazione con altri enti del territorio, ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro per il progetto "Melete", risultando ammesso alla seconda edizione dell'Avviso "Giovani e Impresa" indetto dall’ANCI. Il bando mira a orientare la popolazione giovanile verso la cultura di impresa, offrendo opportunità di crescita e sviluppo professionale.I comuni coinvolti nel progetto "Melete", in qualità di partner, sono: Taranto (Comune capofila), Carosino, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Lizzano, Palagianello, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe e Statte. Questi comuni, insieme al Dipartimento Jonico dell'UNIBA e a sei soggetti privati, costituiscono il partenariato che partecipa al progetto.Il progetto "Melete", ideato per favorire la creazione di un ecosistema imprenditoriale giovanile, si inserisce in un contesto di trasformazioni socioeconomiche volte alla sostenibilità e alla valorizzazione delle vocazioni territoriali. "Melete", musa dell’occasione e della riflessione, rappresenta l’ispirazione per il percorso progettuale che coinvolge tutti i soggetti coinvolti.Tra le attività principali del progetto: la mappatura delle opportunità locali, il coinvolgimento delle comunità, il supporto alla creazione d'impresa e l'orientamento alla cultura imprenditoriale per i giovani (18-35 anni). L’obiettivo è offrire agli aspiranti imprenditori una solida rete di supporto, fornendo gli strumenti necessari per intraprendere nuove attività economiche.«Il finanziamento conferito dall’ANCI – ha commentato l’assessore Federica Simili - rappresenta un’opportunità per stimolare l'imprenditorialità giovanile e rafforzare il tessuto socio-economico di Taranto e dei comuni partner. Ringrazio l’assessore Angelica Lussoso che per prima ha seguito il progetto».