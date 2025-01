Capitanata: gennaio all'insegna degli eventi culturali

IL PROGRAMMA. Si parte da Candela, il Paese del Natale, dove si potranno percorrere le Vie della Transumanza a cavallo (ore 10, Appaloosa Ranch). Nello splendido paese dei Monti Dauni sarà rappresentato un suggestivo Presepe Vivente, un evento teatralizzato con inizio alle 18 in Piazza Matteotti. Il 6 gennaio alle 10.30, "Alla scoperta del Paese del Natale", con il museo del Giocattolo, la casa di Babbo Natale e il centro storico con le meravigliose viuzze di Candela.



10 e 11 gennaio sono dedicati al capoluogo con un evento teatralizzato tra gli ipogei urbani della Foggia sotterranea (ore 18, Via della Pietà), mentre l'11, alle 10.30, da Piazza Piano della Croce partirà un Christmas Walking Tour per le vie della città.



Ci sarà spazio anche per il turismo religioso l'11 gennaio a Monte Sant'Angelo (ore 16.30, InfoPoint) con la scoperta della Grotta di San Michele e di un itinerario spirituale nella città patrimonio Unesco e capitale della cultura di Puglia 2024.



Il 12 gennaio, Capitanata Experience Xmas Edition farà tappa a Manfredonia per un tour del Parco Archeologico di Siponto (ore 10) e per le vie della città sipontina.



Si torna sui Monti Dauni dal 24 al 26 gennaio con il Natale Arberesh (il 24 gennaio alle 15.30) a Casalvecchio di Puglia ed un workshop di cucina. Ad Ascoli Satriano, invece, il 25 gennaio è prevista una visita al polo museale, che ospita gli oramai rinomati Grifoni, ma non solo. Il 26 tutti ad Accadia per un'escursione (ore 10.30), alle Gole di Pietra di Punta, sul sentiero che parte dalla chiesetta di Santa Maria Maggiore e che costeggia il letto del torrente Frugno per arrivare alle cascate. Nella stessa giornata, alle 16, tour enogastronomico intitolato Dolci Storie, con partenza dall' Info point di Bovino, uno dei Borghi più belli d'Italia, a cui il Touring Club Italiano ha assegnato la bandiera arancione, simbolo di qualità turistico-ambientale.



"Con questo progetto vogliamo promuovere una Puglia sconosciuta ma ricca di storia, cultura e tradizioni. Il nostro impegno è quello di creare reti solide per valorizzare il nostro patrimonio perché l'unione fa la forza". Sono le parole di Benito Quaglia, coordinatore del progetto che sicuramente coinvolgerà centinaia di visitatori.



Gli eventi sono gratuiti, ma i posti limitati.





Per prenotarsi è possibile farlo su www.eventbrite.it o chiamare il numero 3282026245

FOGGIA - Far conoscere e promuovere i luoghi incantati della Capitanata, attraverso attività sportive e culturali, trekking, passeggiate a cavallo ed enogastronomia per indirizzare i flussi turistici della provincia di Foggia verso una sessione invernale. È chiaro l'obiettivo di "Capitanata Experience Xmas Edition", l'iniziativa organizzata da L'Isola che c'è APS e finanziata da Aret Pugliapromozione.Sono previsti quattro itinerari tematici multi-prodotto, che coinvolgeranno diversi paesi della Capitanata, dai Monti Dauni al Gargano, passando per Foggia.