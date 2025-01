Tentato rapimento a Bari: arrestato un uomo dopo aver cercato di rapire una bambina di 2 anni

BARI - Un uomo di 35 anni, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri a Bari dopo aver tentato di rapire una bambina di soli due anni. Il tentativo di rapimento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio in via Michele de Napoli, ma la notizia è stata resa pubblica solo nelle ultime ore.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, la madre della bambina stava passeggiando tranquillamente con la figlia quando è stata avvicinata da un uomo a bordo di una bicicletta. Improvvisamente, il 35enne è sceso dalla bici e ha afferrato la bimba per un braccio nel tentativo di allontanarla. In quegli attimi di puro panico, la donna ha urlato a squarciagola per attirare l'attenzione. L'aggressore avrebbe desistito dal suo intento solo grazie all'arrivo di alcuni passanti che, vedendo la scena, sono intervenuti, mettendo in fuga l'uomo.

L'intervento dei carabinieri

Durante il servizio di "carabiniere di quartiere" nella vicina via dei Mille, i militari sono stati allertati dalle urla della donna. Subito si sono messi all'inseguimento del 35enne, riuscendo a bloccarlo rapidamente e ad arrestarlo. La giovane madre, ancora in stato di agitazione, ha fornito ai carabinieri una descrizione dettagliata dell'aggressore, mentre i testimoni hanno confermato il racconto della donna, contribuendo così a costruire un quadro probatorio solido.

Le indagini e l'arresto

Dopo l'arresto, il 35enne è stato sottoposto a interrogatorio e il suo arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. Le indagini hanno fatto emergere ulteriori elementi che hanno rafforzato la posizione dell'uomo. I genitori della bambina, di 40 e 28 anni, sono stati prontamente avvisati e hanno potuto riabbracciare la figlia, che fortunatamente non ha subito danni e non ha avuto necessità di ricevere cure mediche.