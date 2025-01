'L'avaro immaginario', Enzo De Caro in scena il 10 gennaio a Taviano e l’11 gennaio a Grottaglie

L'Avaro Immaginario (Ph Guglielmo Verrienti)

Enzo Decaro sarà a Taviano il 10 gennaio, al Multiplex Teatro Fasano (ore 21) e sabato 11 gennaio al Teatro Monticello di Grottaglie (ore 20.30) con lo spettacolo "L’Avaro immaginario-in viaggio verso Moliere, da Napoli a Parigi", musiche di Nino Rota. Nell’ambito delle stagioni teatrali dei rispettivi Comuni, organizzate in collaborazione con Puglia Culture. Enzo Decaro sarà a Taviano il 10 gennaio, al Multiplex Teatro Fasano (ore 21) e sabato 11 gennaio al Teatro Monticello di Grottaglie (ore 20.30) con lo spettacolo "L’Avaro immaginario-in viaggio verso Moliere, da Napoli a Parigi", musiche di Nino Rota. Nell’ambito delle stagioni teatrali dei rispettivi Comuni, organizzate in collaborazione con Puglia Culture.





Sette quadri, un prologo e un epilogo. È un viaggio nel teatro, quello di Molière in primo luogo, ma non soltanto… È anche un viaggio nel tempo quello del Seicento, un secolo pieno di guerre, epidemie, grandi tragedie ma anche di profonde intuizioni e illuminazioni che non riguardano solo quel tempo. Ed è anche il viaggio, reale e immaginario, di Oreste Bruno, da Nola, e la sua famiglia, che è poi anche la sua Compagnia viaggiante di teatranti: è la tipica "carretta dei comici" tanto cara sia a Peppino che a Luigi De Filippo. È il viaggio verso Parigi, verso il teatro, verso Molière. Ma anche una fuga: dalla peste, da una terribile epidemia che ha costretto i Nostri a cimentarsi in un avventuroso viaggio verso un sogno, una speranza o solo la salvezza.





INFORMAZIONI:

I Due della Città del Sole

Enzo De Caro

L’AVARO IMMAGINARIO

tratto da Molière/Luigi De Filippo

con NUNZIA SCHIANO

e con La Compagnia Luigi De Filippo (in o.a.) Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Massimo Pagano, Giorgio Pinto, Fabiana Russo, Ingrid Sansone

musiche Nino Rota (da "Le Molière Immaginarie")

adattamento e regia di ENZO DECARO





Lo spettacolo sarà in scena anche a Massafra (13 gennaio, ore 21) , Conversano (14 gennaio ore 21) e Castellaneta (15 gennaio, ore 21).