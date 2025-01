Torna la neve in provincia di Foggia: paesaggi imbiancati sui Monti Dauni

FOGGIA - Il ritorno della neve ha regalato suggestivi scenari in provincia di Foggia, in particolare nell’area dei Monti Dauni, dove i fiocchi hanno imbiancato i comuni situati tra i 700 e gli 800 metri di altezza.

Neve a Celle San Vito e nei comuni limitrofi

A Celle San Vito, il più piccolo comune della Puglia con i suoi 140 abitanti e una posizione a circa 720 metri sul livello del mare, la coltre bianca ha creato un'atmosfera da cartolina. La neve ha interessato anche i comuni di Faeto, Panni e Monteleone di Puglia, ricoprendo i centri storici e le campagne circostanti.

Ad Accadia, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 13 gennaio, a causa delle condizioni meteo che potrebbero peggiorare nelle prossime ore.

Circolazione stradale sotto controllo

Nonostante le nevicate, al momento non si segnalano particolari disagi per la circolazione stradale. I mezzi spazzaneve e spargisale sono già in azione per garantire la percorribilità delle principali arterie stradali e consentire spostamenti in sicurezza.

Previsioni e situazione nei comuni garganici

La neve, per ora, non ha raggiunto i comuni del Gargano, dove si registra comunque un forte calo delle temperature, esteso anche alla pianura. Secondo le previsioni meteo, ulteriori nevicate potrebbero interessare l’area nelle prossime ore. I sindaci dei comuni coinvolti stanno monitorando la situazione per valutare eventuali ulteriori chiusure delle scuole o altre misure di emergenza.