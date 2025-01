Bari, domani i funerali di Francesco Dogna: indagini in corso sull’omicidio

BARI - Si terranno lunedì 13 gennaio alle ore 15.30, nella chiesa Spirito Santo, i funerali di Francesco Dogna, il 63enne trovato morto mercoledì scorso nella sua casa di Santo Spirito, quartiere sul litorale a nord di Bari.

Dogna, dipendente di Exprivia, è stato ucciso con diverse decine di fendenti, come emerso dall’autopsia compiuta ieri da Davide Ferorelli, medico dell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. L’esame autoptico, durato oltre otto ore, ha fornito i primi dettagli sul delitto, ma la relazione completa verrà consegnata alla Procura entro 90 giorni, tempo necessario per ulteriori accertamenti ed esami tossicologici e istologici. La salma è stata restituita ai familiari, che non hanno nominato consulenti di parte per l’autopsia.

Le indagini

Sull’omicidio indagano i carabinieri, coordinati dalla pm Carla Spagnuolo della Procura di Bari. Le prime analisi hanno rilevato decine di tracce di sangue, trovate sia sulle scale della palazzina in cui abitava Dogna che per strada. Gli inquirenti ritengono che l’assassino possa aver lasciato queste tracce durante la fuga.

L’arma del delitto, verosimilmente un coltello, non è ancora stata trovata. Sulle tracce di sangue repertate per strada, che potrebbero essere del killer ferito, verrà eseguito l’esame del DNA per confermare o escludere collegamenti.

Le telecamere della zona sotto esame

Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questi dispositivi potrebbero aver immortalato il killer sia al momento del suo arrivo all’appartamento di via Torino 14, sia durante la fuga. Gli investigatori sperano che tali filmati possano fornire elementi chiave per identificare l’autore del brutale omicidio.

La comunità di Santo Spirito è ancora sotto shock per la tragica morte di Francesco Dogna, un evento che ha lasciato un segno profondo nel quartiere. La cittadinanza attende con apprensione i risultati delle indagini, che potrebbero fare luce su un crimine tanto efferato quanto inspiegabile.