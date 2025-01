Traffico di droga internazionale: un arresto a Monopoli

MONOPOLI - Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di una persona a Monopoli con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno rivelato un sofisticato sistema di importazione di marijuana dagli Stati Uniti, in particolare dalla California.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato aveva individuato un canale americano per l’approvvigionamento di diverse tipologie di marijuana. I pacchi contenenti la sostanza stupefacente venivano spediti dagli Stati Uniti con mittente una società di ricambi per moto e destinatario un soggetto vicino all’arrestato, ma non convivente con lui.

Tuttavia, l’indirizzo indicato sulle spedizioni era completamente falso, con una via realmente esistente ma un numero civico inesistente. Il corriere, una volta giunto in città, contattava il numero telefonico indicato nelle informazioni di tracking e si accordava con l’indagato per una consegna improvvisata in un luogo definito all’ultimo momento.

Le utenze telefoniche utilizzate per il traffico illecito risultavano intestate a soggetti extracomunitari non censiti nell’anagrafe della popolazione residente. Dopo aver ricevuto la merce e completato il pagamento in bitcoin al fornitore americano, l’indagato organizzava le consegne al dettaglio tramite la piattaforma di messaggistica Telegram, avvalendosi di corrieri nazionali.

Nel corso dell’operazione, la Guardia di Finanza ha proceduto anche al sequestro di beni per un valore complessivo di 80mila euro, finalizzato alla confisca. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e connessioni con altri gruppi criminali coinvolti nel traffico internazionale di droga.