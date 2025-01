Bari: la nipote del boss Sabino Capriati arrestata per detenzione di armi e droga

BARI - Loreta Capriati, 32enne nipote del boss Sabino Capriati, è stata arrestata con l’accusa di detenzione di armi e droga insieme a suo cugino ventenne Christian, figlio di Lello e fratello di Sabino.

I due sono stati fermati dalla Polizia durante un controllo e trovati in possesso di armi e sostanze stupefacenti, tra cui dosi di cocaina e marijuana pronte per essere immesse sul mercato. La notizia è stata riportata da La Repubblica.

Durante la perquisizione, la 32enne, fino ad ora incensurata, ha reagito in modo violento, motivo per cui è stata trasferita in carcere. Il cugino, più giovane, è stato invece posto agli arresti domiciliari.

I genitori di Loreta e Christian, Mimmo e Lello, sono entrambi rimasti vittime di agguati mafiosi: Lello è stato assassinato il 1° aprile 2024 a Torre a Mare, mentre Mimmo è stato ucciso a Japigia il 21 novembre 2018.