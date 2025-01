Tragico incidente sulla provinciale 28: muore un 28enne tra Francavilla Fontana e Ostuni

CEGLIE MESSAPICA – Un grave incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi sulla provinciale 28, nel tratto che collega Francavilla Fontana a Ostuni, in prossimità di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

La vittima, un giovane di 28 anni, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo. La vettura è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un albero.

L'impatto è stato fatale: il giovane è morto sul colpo. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco di Ostuni e delle forze dell’ordine, per lui non c’è stato nulla da fare.