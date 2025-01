Tragedia sfiorata sulla SS16: auto contromano nella notte, nessun ferito

TORRE MARE – Momenti di grande tensione si sono vissuti nella notte sulla SS16, in direzione nord, all’altezza di Torre Mare. Un automobilista ha segnalato la presenza di una Fiat Panda che procedeva contromano, mettendo a rischio la sicurezza degli altri veicoli in transito.

La situazione ha immediatamente allertato le autorità: una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta sul posto per intercettare l’auto. Tuttavia, nonostante le ricerche, il veicolo non è stato rintracciato.

Fortunatamente, non si registrano danni né incidenti a seguito dell’episodio. Resta comunque alto l’allarme per comportamenti di questo tipo, che possono trasformarsi in tragedie.