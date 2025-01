Trinitapoli: attivata la Convenzione con "L'Isola di Toby ODV" per la lotta al randagismo

TRINITAPOLI - Oggi, a Trinitapoli, si è compiuto un passo importante nella lotta al randagismo e nella tutela degli animali in difficoltà, con l’attivazione ufficiale della convenzione tra il Comune e l’Associazione “L’Isola di Toby ODV”. L’incontro preliminare, avvenuto a seguito della manifestazione di interesse al bando pubblicato il 5 novembre dalla Giunta Comunale, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e della stessa associazione.

Un’alleanza per il benessere degli animali

All’incontro erano presenti l’assessore al randagismo Tonia Iodice, la comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano, il responsabile dell’associazione Alessio Boccasini, la referente per le adozioni Agata Zinfollino, e la consigliera comunale Anna Colia. L’evento ha sancito l’avvio della collaborazione, che sarà formalizzata con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

"L’Isola di Toby ODV", accreditata nel settore del volontariato e attiva nel recupero di animali randagi nella provincia di Barletta-Andria-Trani, si impegnerà a mettere in atto tutte le misure necessarie per ridurre il fenomeno del randagismo, fornendo cure e soccorso agli animali in difficoltà.

Interventi immediati sul territorio

L’associazione ha già dimostrato la sua efficienza con un intervento tempestivo avvenuto oggi stesso, che ha portato al recupero di cinque cuccioli in via della Transumanza e di altri tre cani randagi che attendono assistenza. Inoltre, è stata gestita la rimozione della carcassa di un cane meticcio, con tutte le procedure previste per garantire la sicurezza e la sanità pubblica.

Un esempio di impegno e sensibilizzazione

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Feo, è tra le prime a ufficializzare una convenzione di questo tipo con "L’Isola di Toby ODV". Oltre alla gestione diretta degli animali, l’associazione si occuperà anche di campagne di sensibilizzazione, promuovendo l’adozione responsabile e il rispetto per gli animali.

L’iniziativa rappresenta un modello di collaborazione virtuosa tra istituzioni e volontariato, volto non solo alla cura degli animali randagi, ma anche alla promozione di una maggiore consapevolezza civica.

Un ringraziamento condiviso

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti i soggetti coinvolti per il loro impegno nel rendere possibile questa collaborazione. "Lavorare insieme per il benessere degli animali significa lavorare per il benessere della comunità intera," hanno dichiarato i rappresentanti del progetto.

Questo accordo rappresenta un passo avanti per Andria, che si dimostra sempre più attenta alla salvaguardia degli animali e all’impatto del randagismo sul territorio.