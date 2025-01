Presentazione del libro su CasaPound a Nardò. Casili: 'Concessione della biblioteca comunale è inaccettabile. Parteciperò a presidio antifascista'

"Non è accettabile la scelta dell’amministrazione comunale di concedere la biblioteca comunale di Nardò per la presentazione del libro ‘Venti’, che racconta i 20 anni di storia di CasaPound, a cui interverrà anche il presidente Gianluca Iannone". Lo dichiara il consigliere del M5S Cristian Casili. "Non è accettabile la scelta dell’amministrazione comunale di concedere la biblioteca comunale di Nardò per la presentazione del libro ‘Venti’, che racconta i 20 anni di storia di CasaPound, a cui interverrà anche il presidente Gianluca Iannone". Lo dichiara il consigliere del M5S Cristian Casili.





"Quel Iannone - continua Casili - condannato per l’occupazione abusiva con altri militanti del palazzo in via Napoleone III a Roma, in cui ha sede ancora l’organizzazione neofascista, nonostante le ordinanze di sgombero e le sentenze di condanna. Lo stesso Iannone protagonista di manifestazioni con il saluto romano e finito a processo per istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali. Autorizzare la ‘celebrazione’ di CasaPound in un tempio della cultura, qual è la biblioteca comunale, è una mancanza di rispetto per tutta la comunità. Per questo aderirò insieme a tanti altri cittadini al presidio antifascista convocato per sabato 11 gennaio dalle 17 alle 20 in Piazza Umberto I a Nardò. La nostra costituzione è antifascista e tutti siamo chiamati a difenderne i valori".