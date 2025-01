Trinitapoli, vandalismo al Cimitero Comunale: identificato e arrestato il responsabile

TRINITAPOLI – È stato identificato e arrestato il responsabile dell’atto vandalico avvenuto nella serata del 19 gennaio 2025 presso il Cimitero Comunale, dove sono stati distrutti diversi crocifissi collocati sulle tombe dei bambini defunti.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale. Il responsabile, un uomo di origine maliana (iniziali K.J.), è stato fermato ieri sera, 20 gennaio 2025, durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale di Trinitapoli.

Intorno alle ore 18:00, una pattuglia della Polizia Locale ha notato l’uomo mentre abbandonava rifiuti ingombranti in via Carducci. Durante il controllo dei documenti, gli agenti hanno nutrito sospetti sul soggetto e hanno immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri della locale stazione.

La collaborazione tra le due forze dell’ordine ha consentito di accertare che l’uomo fosse il responsabile dell’atto vandalico avvenuto al cimitero la sera precedente. È stato quindi posto in stato di fermo e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, ha espresso il suo profondo sdegno per il vile gesto:

“Atti come questi sono inaccettabili e oltraggiosi. Non solo offendono la memoria dei nostri cari defunti, ma feriscono l’intera comunità. Ringrazio le forze dell’ordine per la tempestività e l’efficacia con cui hanno agito, assicurando alla giustizia l’autore di questo gesto inqualificabile.”