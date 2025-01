Vuoi recitare? Fai una piccola donazione

LECCE - Lo scrittore Vittorio Buccarello sarà un anziano contadino, Attilio Sergi, imprenditore turistico pugliese che vive in Gran Bretagna, il figlio.E’ in via di definizione il cast del film del giornalista, in veste di regista, Francesco Greco. Titolo (provvisorio) “Quiet Sun”.“Sarà un film poetico, visionario, felliniano, a tratti delirante - anticipa Greco – ma di più non possiamo dire visto che, avendo mandato in giro la sceneggiatura per chiedere finanziamenti che non sono arrivati, la storia è stata saccheggiata in più parti”.Sarà girato fra Otranto, Leuca e Gallipoli.E sarà un’autoproduzione dei territori, nel senso che, per sostenere i costi, chiunque può essere inserito nel cast con una donazione: banche, attività commerciali, aziende, etc. che possono scaricare l’importo dalle tasse.Ci sono tantissimi ruoli: donne/uomini di ogni età, vecchi/e e bambine/i.Non c’è bisogno di saper recitare, nel senso che la storia (che si svolge d’estate) ha un’impronta neorealista. Basta una donazione, anche piccola, e si fa parte del cast.Codice IBAN: IT39Z0103079410000004275588Dopo aver donato, occorre mandare alla mail del regista grecofrancesco@ymail.com due foto, una corpo intero e un’altra di viso, allegando il proprio numero di cellulare per poter essere rintracciati. Info al n.: 328/6457836