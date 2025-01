Cerignola: Ismail Achik torna in gialloblù, rinforzo per l’attacco

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola piazza un colpo importante nel mercato invernale, annunciando l’arrivo in prestito dell’attaccante marocchino Ismail Achik, 24 anni, dall’Ascoli. Il giocatore ha firmato un contratto con i gialloblù valido fino al 30 giugno 2025.

Un ritorno a casa

Per Achik si tratta di un ritorno in maglia ofantina, dove ha già militato dal 2020 al 2023 in Serie D e Serie C, disputando ben 111 partite e mettendo a segno 23 reti. Dopo l’esperienza al Cerignola, il giocatore aveva intrapreso una nuova avventura con l’Ascoli nel girone B di Serie C, collezionando 6 presenze nella prima parte di questa stagione.

Un attaccante esperto per mister Raffaele

Nel corso della sua carriera, Achik ha vestito le maglie di Bari, Rende, Roccella, Castrovillari e delle giovanili del Rende, costruendosi una reputazione di attaccante versatile e dinamico. Il suo ritorno rappresenta un tassello prezioso per l’allenatore Giuseppe Raffaele, che potrà contare su di lui per rafforzare un reparto offensivo già competitivo.

Obiettivo play-off e promozione

Il Cerignola è attualmente in piena corsa per la qualificazione ai play-off e sogna la storica promozione in Serie B. L’arrivo di Achik offre nuove opzioni in attacco, aumentando le chance dei pugliesi di centrare i loro ambiziosi obiettivi stagionali.

I tifosi gialloblù si preparano a riaccogliere con entusiasmo un volto noto, pronti a sostenerlo nella sua nuova avventura con la maglia del Cerignola.