Al Fornelli di Bari il progetto 4 Passi

BARI - Per due martedì consecutivi, 11 e 18 febbraio, la presidente e il direttore del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS Rosa Franco e Alessandro Cobianchi parteciperanno a due momenti di formazione organizzati dell’IPM Fornelli di Bari con i ragazzi ristretti e alcune classi dell’Istituto Marco Polo. Nell’ambito dei due incontri, i ragazzi avranno la possibilità di visionare i video conclusivi delle edizioni 2023 e 2024 del progetto 4 Passi, portato avanti proprio nell’Istituto Penale Minorile con la collaborazione di formatori, operatori e volontari.Martedì 11 febbraio sarà proiettato il video – output di progetto 2023 – realizzato dal regista Mauro Maugeri. L’edizione 2023 si è concentrata sul concetto di “educazione alla cittadinanza” intesa non solo come rispetto delle regole, ma come idea di formazione della persona, del suo sapere critico e del suo agire responsabile. Attraverso la pratica del gioco - inteso come attività strutturata con delle regole – si è lavorato sulla consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.Martedì 18 febbraio invece, sarà proiettato il video realizzato dal videomaker Ruggiero Torre. L’edizione 2024 del progetto, che ha avuto come tema principale quello della Famiglia, si è posto come obiettivo quello di creare un “ponte” tra i ragazzi e le proprie famiglie attraverso la narrazione dei loro affetti, la conoscenza delle loro storie e il racconto di aspetti della loro vita, per incontrare il passato e gettare le basi per un nuovo futuro. Per non smettere di essere famiglia, anche se distanti.