Serie B: la Juve Stabia punge ancora il Bari

Ssc Bari fb

- Confermandosi bestia nera del Bari per il 3-1 nuovamente rifilato ai galletti come nella gara del girone di andata giocata al San Nicola il 17 agosto 2024, la Juve Stabia determina la prima sconfitta dei biancorossi del 2025. Al "Menti" di Castellamare le vespe (così soprannominate per la mascotte raffigurante il proprio logo) hanno punto ancora i galletti in quello che per la classifica del torneo cadetto era, alla vigilia del venticinquesimo turno del torneo cadetto, uno spareggio per l'accesso ai playoff alla luce del settimo posto quale penultimo piazzamento utile per accedere agli stessi. Così non è stato e, all'indomani di questa pesante sconfitta che ripropone i limiti caratteriali e tecnici del Bari di Moreno Longo, i biancorossi riprendono gli allenamenti per preparare la sfida con la Cremonese in programma al San Nicola alle ore 17.15 di sabato 15 febbraio, che sarà valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 2024-2025.