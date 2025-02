Alessandro Nesta torna ad allenare il Monza: nuovo cambio di panchina per la salvezza

FRANCESCO LOIACONO - Il Monza ha annunciato il ritorno di Alessandro Nesta alla guida della squadra in Serie A, in una decisione presa dall'amministratore delegato Adriano Galliani. Nesta subentra a Salvatore Bocchetti, esonerato dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Lazio all’Olimpico nella ventiquattresima giornata.

Un ritorno che segna un nuovo inizio

Il cambio di allenatore arriva in un momento critico per i brianzoli, attualmente ultimi in classifica con soli 13 punti. La decisione di richiamare Nesta, già alla guida del Monza fino al 23 dicembre 2024, rappresenta un tentativo di invertire il corso della stagione e puntare sulla sua esperienza e il suo carisma per guidare la squadra verso la salvezza.

Il breve e deludente passaggio di bocchetti

Salvatore Bocchetti, che aveva preso il posto di Nesta dopo la sconfitta contro la Juventus per 1-2 all’U-Power Stadium nella diciassettesima giornata, ha faticato a ottenere risultati positivi. In sole 7 partite alla guida del Monza, il tecnico ha conquistato una vittoria, subendo ben 6 sconfitte. Questi risultati deludenti hanno spinto il club a optare per un nuovo cambio di panchina, sperando di ritrovare la solidità e il carattere necessario per affrontare le sfide della Serie A.

Obiettivi e prossima sfida

Con il ritorno di Alessandro Nesta, il Monza mira a interrompere la striscia negativa e a conquistare punti fondamentali per evitare la retrocessione. La prossima partita, decisamente cruciale, è fissata per domenica 16 febbraio alle ore 15:00 contro il Lecce, che si giocherà all’U-Power Stadium. I brianzoli, sotto la guida del rinomato ex campione, cercheranno di ottenere un risultato positivo per cominciare a risalire la classifica.

Conclusioni

Il ritorno di Alessandro Nesta segna un importante cambio di rotta per il Monza, che si trova in una situazione di emergenza in classifica. La fiducia riposta nel tecnico, insieme alla necessità di un cambiamento immediato, riflette la volontà del club di puntare su una figura di grande esperienza e leadership. Gli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori sono ora puntati sulla prossima sfida contro il Lecce, nella speranza che questo nuovo inizio possa finalmente tradursi in punti e, soprattutto, in una corsa per la salvezza.