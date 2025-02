Furto surreale nel barese: trasportano un cancello di ferro sul tetto di una Panda, intercettati dalla polizia

BARI - Una scena degna di un film comico si è verificata nella notte tra Loseto e Valenzano, dove la polizia ha intercettato una Fiat Panda con un enorme cancello di ferro legato sul tetto. L'oggetto era stato appena rubato, ma il bizzarro tentativo di trasporto non è passato inosservato.

L'inseguimento e la fuga a piedi

L’auto è stata notata da una volante della polizia, che ha deciso di seguirla a poca distanza dal luogo del furto. Resisi conto della presenza degli agenti, i tre occupanti del veicolo hanno tentato una manovra disperata: una brusca frenata che ha fatto precipitare il cancello sulla strada.

A quel punto, i tre malviventi hanno abbandonato la Panda e sono fuggiti a piedi, dileguandosi nelle campagne circostanti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili del furto, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il cancello recuperato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’auto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Un episodio che lascia increduli, sia per il metodo rudimentale utilizzato per il trasporto del bottino, sia per l’improvvisata fuga dei ladri, che ora sono ricercati dalle autorità.