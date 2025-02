Atletica: 9 pugliesi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor 2025 ad Ancona

ph_Francesca Grana

ANCONA - Il prossimo weekend, il, l’sarà protagonista ai, in programma al. Saranno, pronti a competere in diverse discipline per quello che rappresenta il principale appuntamento tricolore della stagione invernale.

«È decisamente un bel momento per l’atletica pugliese» – dichiara Eusebio Haliti, presidente del Comitato Fidal Puglia. «Dopo la convocazione in nazionale U18 del saltatore con l’asta Gabriele Belardi, che gareggerà il 1° marzo a Metz, in Francia, ora è il turno dei nostri atleti assoluti, chiamati a un test importante in vista dei Mondiali indoor di Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo e dell’Europeo indoor di Apeldoorn (Olanda) dal 6 al 9 marzo.»

Puglia protagonista: risultati e qualificazioni recenti

Oltre all’evento di Ancona, lo scorso weekend ha regalato grandi soddisfazioni all’atletica pugliese:

A Taranto , nella seconda prova dei Lanci Invernali , Claudia Lippo, Marcello De Cesare, Enrico Ferrioli, Martina Lukaszek e Carmelo Musci hanno conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani di Lanci Invernali di Rieti (1-2 marzo).

, nella , hanno conquistato la qualificazione ai di Rieti (1-2 marzo). A Molfetta , nel Meeting Outdoor Invernale 2.0 , Luigi Giambattista e Sofia Sternativo hanno stabilito il record regionale cadetti nel salto in alto , risultati che potrebbero valere la convocazione per l’ incontro indoor per rappresentative del 9 marzo ad Ancona.

, nel , e hanno stabilito il , risultati che potrebbero valere la convocazione per l’ del 9 marzo ad Ancona. Ad Ancona, nel Meeting indoor giovanile, Ragazzi e Cadetti pugliesi hanno mostrato talento e potenzialità.

Gli atleti pugliesi in gara ad Ancona

Ecco i 9 atleti che rappresenteranno la Puglia ai Campionati Italiani Assoluti Indoor 2025:

Lancio del Peso Uomini Francesco Trabacca (ASD Giovani Atleti Bari 1969, anno 2000) – 4ª misura in start list (19,65m) Vincenzo D’Agostino (G.S. Avis Barletta A.S.D., anno 1996) – 6ª misura in start list (18,95m)

Lancio del Peso Donne Anna Musci (Alteratletica Locorotondo, anno 2004) – 3ª misura in start list (15,70m)

Salto con l’asta Donne Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo, anno 1997) – 10ª misura in start list (4,25m)

400m Uomini Lapo Bianciardi (G.S. Avis Barletta A.S.D., anno 1998) – 4° tempo in start list (46”26)

Marcia 5 km Uomini Nicola Lomuscio (G.S. Avis Barletta A.S.D., anno 2003) – 2° tempo in start list (19’39’’92) Gregorio Angelini (ATL.AM. Cisternino Ecolservizi, anno 1996) – 6° tempo in start list (20’53’’07) Francesco Fortunato (Fiamme Gialle, anno 1994) – Atleta olimpico di punta

60m Donne Letizia Bruno (U.S. Foggia Atl. Leggera, anno 2004) – 23° tempo in start list (7”51)



Diretta TV e streaming

I Campionati Italiani Assoluti Indoor 2025 saranno trasmessi in diretta su RaiSport:

Sabato 22 febbraio: 13:25 - 15:00

13:25 - 15:00 Domenica 23 febbraio: 14:30 - 16:00

Le gare non trasmesse in diretta Rai saranno disponibili in streaming su www.atleticaitaliana.tv e sull’app Sportface:

Sabato: 12:30 - 13:25 e 15:00 - 18:00

12:30 - 13:25 e 15:00 - 18:00 Domenica: 16:00 - 18:30

🔗 Iscritti ufficiali e programma dettagliato:

📌 Elenco iscritti

📌 Programma orario

L’atletica pugliese è pronta a brillare: appuntamento ad Ancona per un weekend di grandi emozioni! 🚀🏃‍♂️