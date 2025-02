Bari: approvato in giunta il protocollo d’intesa tra Comune di Bari e Banca d'Italia per l'attuazione di corsi di digitalizzazione finanziaria presso i punti di facilitazione digitale comunali

BARI - Su proposta della vicesindaca e assessora alla Transizione digitale Giovanna Iacovone, la giunta comunale ha approvato oggi lo schema del protocollo di intesa tra Comune di Bari e Banca d’Italia volto a sviluppare le competenze di base e le capacità digitali dei cittadini in materia di utilizzo di sistemi di pagamento elettronici e della piattaforma home banking.Come noto, dal 2023 il Comune di Bari ha attivato un servizio di “facilitazione digitale” -finanziato dalla Regione Puglia con la misura PNRR 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” - per il supporto al percorso di alfabetizzazione digitale dei cittadini, allestendo tredici sportelli digitali presso sedi di proprietà comunale diffuse in tutta la città.Tali sedi sono state progressivamente potenziate con apposite apparecchiature informatiche e connessioni a banda larga per consentire lo svolgimento delle attività previste, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a orientarsi nel mondo digitale e accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.Lo scorso 16 dicembre la Banca d’Italia ha proposto al Comune, nell’ambito dell’offerta dei servizi di facilitazione digitale, una collaborazione per la diffusione delle competenze digitali in materia bancaria e per l’utilizzo dei sistemi di home banking, prevedendo a tal fine l’organizzazione di incontri per l’acquisizione di nozioni di base sugli strumenti e sulle regole per gestire il denaro attraverso i servizi bancari digitali, così da accrescere la consapevolezza dei partecipanti circa le opportunità e i rischi legati al loro utilizzo.In base al protocollo approvato, la collaborazione è rivolta, a titolo gratuito, a tutti i cittadini con ridotte capacità digitali e, più in particolare, con difficoltà nell’accedere ai servizi bancari online, nell’esclusivo intento di accrescerne le competenze tecniche e gli strumenti di conoscenza volti a scongiurare i rischi connessi a un uso erroneo degli stessi.A tal la Banca renderà disponibili le risorse didattiche e di personale necessarie alla realizzazione di incontri in presenza, che si terranno presso i punti di facilitazione digitali della rete comunale, mentre il Comune garantirà la disponibilità della sede operativa e la promozione dell’iniziativa sui propri canali istituzionali.“Questo è un ulteriore tassello dei vari processi di formazione e informazione che stiamo costruendo in favore dei tanti cittadini che, per varie vicissitudini, non hanno dimestichezza con i dispositivi digitali o hanno poche possibilità per accedervi - commenta Giovanna Iacovone -. In questo modo proviamo a offrire strumenti e conoscenze idonee ad affrontare le sfide che la trasformazione digitale ci richiede.L'idea di un'intesa con la Banca d'Italia, che ringrazio a nome dell’amministrazione comunale, nasce proprio dalla scelta di fornire un servizio aggiuntivo, in questo caso sull'home banking, a tutte le persone che si avvicinano ai nostri punti di facilitazione, disseminati in diverse sedi comunali, e che intendono imparare a utilizzare le nuove tecnologie.Il nostro obiettivo resta quello di coinvolgere sempre più utenti al fine di promuovere inclusione, accessibilità ai servizi digitali e pari opportunità così che la tecnologia diventi un alleato capace di migliorare la qualità della vita di ogni cittadino”.