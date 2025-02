Bari: i monumenti iconici della città finiscono sulle confezioni bio per l'acqua

Questi elementi, riprodotti in un design fresco e moderno, non sono solo decorazioni, ma raccontano la città attraverso un linguaggio visivo che affonda le radici nella tradizione, ma guarda anche al futuro. Un packaging che, con la sua semplicità e raffinatezza, si trasforma in un oggetto da collezionare, che evoca ricordi di Bari e un senso di appartenenza.L’iniziativa si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità. Il packaging, totalmente riciclabile, risponde a una crescente sensibilità nei confronti di un consumo più responsabile. In un’epoca in cui la tutela dell’ambiente è diventata una priorità, scegliere materiali riciclabili non è solo una scelta pratica, ma anche un gesto simbolico di attenzione al futuro."Ogni piccolo gesto conta, e questo packaging è un modo per far sentire ogni cliente parte della città. Bari è la mia casa, e il progetto riflette la mia passione per la tradizione e l'amore per il territorio", afferma Salvatore Petriella, maestro pasticcere. "La sostenibilità è un valore che condividiamo con i nostri clienti, e vogliamo che ogni prodotto racconti anche una storia di rispetto per l'ambiente".Ma c’è di più. Questo progetto, pur essendo legato al mondo della pasticceria, diventa un’opportunità per il turismo. I visitatori che si trovano a Bari, tra una passeggiata tra il Lungomare e una visita alla Basilica di San Nicola, potranno portare a casa un frammento della città. Un souvenir che non è solo un semplice oggetto, ma un pezzo di Bari da custodire, capace di evocare l’amore per la città, la sua arte, la sua storia."Abbiamo voluto creare qualcosa che fosse più di un semplice contenitore: un piccolo pezzo di Bari da portare con sé", afferma Luca Pagliara, Founder & Creative Director di The Brand Identity. "Il design diventa uno strumento per rafforzare l’identità del brand Petriella e per connettere le persone con la città, anche quando non sono fisicamente presenti".I nuovi packaging sono già disponibili nella Pasticceria Salvatore Petriella (via Salvatore Cognetti, 14) e Casa Saicaf (corso Cavour 121), luoghi che non solo offrono dolci artigianali e piatti gourmet, ma che permettono anche di portare a casa un ricordo tangibile della città. Con ogni acquisto, i clienti possono così unirsi al racconto di Bari e diventare parte della sua storia.