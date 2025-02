Bari: sulla facciata di Palazzo di Città esposto lo striscione per la liberazione di Alberto Trentini

BARI - È stato esposto questa mattina, sulla facciata di Palazzo di Città, lo striscione “Alberto Trentini libero”, con cui si chiede la liberazione dell’operatore della Ong Humanity & Inclusion impegnato in una missione umanitaria in Venezuela. Le ultime notizie su Trentini risalgono al 15 novembre scorso, quando riuscì a mettersi in contatto con i familiari una volta atterrato all’aeroporto di Caracas. Da allora è detenuto in carcere dopo essere stato arrestato senza alcuna accusa formale.Per questo, il mondo delle Ong, della cultura e della politica si sta attivando per chiedere alle istituzioni italiane, europee e alle Nazioni Unite il massimo impegno per ottenerne il rilascio.“Sono trascorsi ormai più di 100 giorni dalle ultime notizie su Alberto Trentini, operatore della cooperazione internazionale detenuto in Venezuela - è il commento del sindaco Vito Leccese -. Com’è naturale, il livello di preoccupazione aumenta ogni giorno che passa senza che vi siano informazioni certe sul suo stato di salute e sulle ragioni che hanno indotto il governo venezuelano ad arrestare Trentini, impegnato in Venezuela per lo sviluppo di progettualità a supporto della popolazione più fragile del Paese sudamericano. Pertanto, condividendo l’iniziativa assunta dal sindaco Matteo Lepore a Bologna, lo striscione per Alberto Trentini resterà esposto sul balcone di Palazzo di Città fino al giorno della sua liberazione, nella speranza che possa tornare al più presto a riabbracciare i suoi familiari”.