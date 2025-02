Basket: l'Italia conquista una vittoria importante contro la Turchia

Italbasket fb

FRANCESCO LOIACONO - Nella qualificazione agli Europei di basket, l'Italia ha ottenuto una vittoria convincente con il punteggio di 80-67 contro la Turchia, giocando in trasferta a Istanbul. Questo successo rafforza il cammino degli azzurri, già qualificati per gli Europei del 2025.

Il Match

Primo quarto

Il match inizia con un canestro di Spagnolo che porta l'Italia in vantaggio 5-4. Con una tripla, Spagnolo permette agli azzurri di allungare a 12-9. Caruso, con un semi-gancio, chiude il primo quarto sul 17-12 in favore dell'Italia.

Secondo quarto

Nel secondo quarto, Bortolani segna il canestro che porta il punteggio a 26-18 per l'Italia. Procida, dalla lunga distanza, realizza il 36-23, dando maggiore vantaggio alla squadra di Gian Marco Pozzecco. Grazie a un punto di Pajola, l'Italia conclude il primo tempo con un punteggio di 48-31.

Terzo quarto

Durante il terzo quarto, Diouf contribuisce a far volare gli azzurri sul 54-38. Bortolani segna il 57-44 e Akele conclude il quarto sul 60-50.

Ultimo quarto

Nel quarto finale, Pajola segna da posizione angolata, portando il punteggio a 64-52. Con alcuni tiri liberi realizzati da Rossato, l'Italia fissa il punteggio finale sull'80-67.

Marcatori

Tra i migliori marcatori per l'Italia, Bortolani ha realizzato 16 punti, seguito da Spagnolo con 14 punti. Dalla parte della Turchia, Osman ha segnato 16 punti e Hazer 13 punti.

Prossimo incontro

La prossima sfida per gli azzurri sarà contro l'Ungheria, in programma domenica 23 febbraio alle 20:30 a Reggio Calabria. Gli italiani sono pronti a continuare il loro percorso di successi in vista dell'importante torneo europeo.