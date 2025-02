Bimbo investito in viale Lazio a Bari: trasportato d'urgenza al Pediatrico

BARI - Un bambino è stato investito oggi in viale Lazio, nel quartiere San Paolo di Bari. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il piccolo, soccorso prontamente, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Pediatrico. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.