Continuità assistenziale per persone con gravissima disabilità, Barone (M5S): “Il Governo deve dare risposte o si rischiano conseguenze drammatiche”

BARI - “Garantire la continuità assistenziale alle persone con disabilità gravissima e ai caregiver che hanno una importanza fondamentale nella cura e nell’assistenza deve essere una priorità. Si rischia però per di non poter garantire servizi essenziali, se il Governo non dovesse assicurare la proroga per il 2025 delle programmazioni già attuate lo scorso anno, in attesa dell’approvazione del nuovo piano nazionale per la non autosufficienza propedeutico al trasferimento delle risorse nel Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. Siamo in una situazione critica per cui le Regioni non possono accedere alle risorse del FNA 2025. Il presidente Emiliano ha inviato una lettera alle ministre Calderone e Locatelli per sollecitare la proroga. È necessaria una risposta immediata, o rischiamo un dramma sociale”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone“Senza la proroga alle Regioni interessate, tra cui la Puglia - continua Barone - e il conseguente sblocco delle risorse, rischiamo conseguenze gravissime. La Puglia, in assenza di normativa nazionale che attribuisca i dovuti diritti ai familiari che assistono e si prendono cura delle persone con disabilità, ha predisposto nel 2023 apposita misura volta al riconoscimento e al sostegno del caregiver familiare. Una misura che si rischia di non poter più garantire. Non possiamo permettere che migliaia di famiglie restino nell’incertezza più assoluta. Serve una risposta da parte del Governo, altrimenti le ripercussioni socio-economiche sulla platea di famiglie e utenti fragili, saranno drammatiche”