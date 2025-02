Contrasto all'immigrazione clandestina nella Bat: Cc identificano oltre venti persone, sei irregolari

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - Nell’ambito delle operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina e di controllo capillare del territorio, i Carabinieri hanno predisposto un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali.

Operazione di controllo ad Andria

Nelle prime ore dell’alba di ieri, oltre cinquanta Carabinieri hanno condotto un’operazione mirata nel comune di Andria. L’azione è stata orientata alla lotta contro l’immigrazione clandestina e alla repressione di reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti e i crimini predatori. Numerosi posti di controllo sono stati istituiti lungo le principali vie di comunicazione urbane ed extraurbane della provincia, garantendo una maggiore sicurezza per i cittadini e gli utenti della strada.

Il dispositivo impiegato per l’operazione ha visto la partecipazione non solo delle tre Compagnie Carabinieri di Barletta, Andria e Trani, ma anche dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, del Nucleo Cinofili e di un equipaggio del 6° Nucleo Elicotteristi. Le forze dell’ordine hanno concentrato le verifiche su edifici abbandonati, spesso utilizzati come rifugi da gruppi di immigrati extracomunitari che vivono in condizioni di degrado e senza i minimi requisiti igienico-sanitari.

Risultati dell’operazione

L’attività di controllo ha permesso l’identificazione di oltre venti persone di origine nordafricana e centroafricana, tra cui otto malesi, sette sudanesi, un gambiano, un algerino, un tunisino e un guineiano. Tra questi, sei risultavano irregolari sul territorio nazionale e sono stati trasferiti presso gli uffici competenti della Questura per la regolarizzazione della loro posizione.

Gli stranieri individuati sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Andria, che si sono attivati per fornire loro assistenza medica e un alloggio temporaneo. Parallelamente, la Polizia Locale ha avviato le operazioni di bonifica ambientale e messa in sicurezza degli edifici controllati.

Ulteriori controlli e sanzioni

Durante le attività, i Carabinieri hanno identificato complessivamente 86 persone e controllato 71 autoveicoli. Inoltre, sono state elevate 21 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 1.600,00 euro.

Risposta alle segnalazioni cittadine

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di interventi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti bivacchi nelle aree più isolate della città. Con questa azione, le forze dell’ordine hanno fornito una risposta concreta alle esigenze della comunità, rafforzando il presidio del territorio e garantendo maggiore sicurezza ai residenti.