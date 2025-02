Contributi ai Festival del Cinema pugliesi. Di Bari e Parchitelli: “Siamo al fianco degli operatori. Festival importanti per l’economia pugliese”

BARI - “Oggi in Commissione è stato importante fare il punto sull’utilizzo delle risorse stanziate in Bilancio e sulla prossima programmazione per i contributi a Festival, rassegne e premi cinematografici riuniti nell’Apulia Cinefestival Network. A tal proposito, ci è stato riferito che venerdì si riunirà il Comitato di attuazione con l’AFC per decidere la distribuzione delle risorse. Una notizia molto attesa da tutti gli operatori del comparto”. Lo dichiarano la consigliera del M5S Grazia Di Bari e la presidente della VI Commissione Lucia Parchitelli, proponenti dell’Audizione in cui sono intervenuti il direttore Aldo Patruno, il rappresentante dell’Associazione NociCinema Piergiuseppe Laera e il direttore artistico del Festival del Cinema europeo di Lecce Alberto La Monica.L’avviso Apulia Cinefestival Network 2023 -2025 promosso dal Dipartimento Cultura della Regione e da Apulia Film Commission nasce nel 2023 per fare una ricognizione dei festival, rassegne e premi cinematografici pugliesi e per dare una copertura finanziaria a questi eventi. Nel 2023 le risorse hanno concorso a 33 festival per 1 milione 800mila euro circa.“Una cifra che si è ridotta nel 2024 a 550.000 euro - spiega Di Bari - e per il 2025 grazie alla battaglia che ho portato avanti con la consigliera Parchitelli e all’impegno dell’assessore Amati si è riusciti a trovare una copertura di 600.000 euro. L’obiettivo comune per la programmazione del prossimo triennio è arrivare alla cifra della prima annualità. La Rete dei Festival sta facendo un lavoro eccezionale, e dobbiamo ringraziare gli operatori che hanno continuato a organizzare eventi senza disponibilità di risorse, festival che contribuiscono in maniera determinante alla crescita di tutta l’economia. Oggi si è parlato anche della programmazione per il prossimo triennio e dispiace che non ci fosse l’assessora Matrangola, dal momento che parliamo di decisioni che attengono la parte politica oltre che quella tecnica, oggi rappresentata dal direttore Patruno, che ringraziamo per il grande lavoro fatto”.“Già in sede di Bilancio - dichiara la presidente Parchitelli - con un nostro emendamento siamo riusciti a finanziare i circa 30 Festival del Cinema che si sono tenuti nel 2024 in Puglia, e che non avevano una copertura finanziaria. Festival che ci hanno resi orgogliosi e che meritavano il nostro sostegno. Oggi, ancora una volta, siamo al fianco di questi Festival che danno lustro alla nostra Regione ed elevano l’offerta culturale della Puglia. Una crescita che si manifesta non solo nella riconoscibilità dei territori ma anche per quanto sono capaci di generare per l’intero indotto. I nostri Festival devono continuare a esprimersi e lavorare, a noi il compito di sostenerli in questo percorso di crescita”.