Altamura: dismissione e riqualificazione discarica ex Tradeco

ALTAMURA(BA) - Prosegue il percorso attuativo di dismissione degli impianti di discarica regionali inseriti nella classificazione di siti a rischio per la salute umana e l'ambiente. Il prossimo mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 11.00, nella Sala Consiliare (1° piano) del Palazzo del Comune di Altamura (Ba) si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività svolte sino ad oggi nell’ambito del progetto, finanziato all’Azione 2.14 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, per la definitiva risoluzione delle criticità ambientali legate alla discarica ex Tradeco.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani.

Saranno presenti l'assessore regionale al Personale, Gianni Stea, il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, il direttore Generale ARPA Puglia, Vito Bruno, e il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella.