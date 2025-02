Elezioni Rsa nel sito di Lecce di CNHI: la Uilm è il primo sindacato

LECCE - I metalmeccanici della Uil conquistano una grande vittoria nelle elezioni Rsa nel sito di Lecce di CNHI, una delle principali aziende del settore automotive.La Uilm, grazie a 324 voti, pari a oltre il 45% del totale, si conferma prima organizzazione, ottenendo 4 delegati su 9 disponibili. Per le tute blu della Uilm sono risultati eletti: William Maruccia, segretario generale della Uilm di Lecce nonché candidato che ha ricevuto più preferenze in azienda, Alessandro Mazzotta, Antonio Pastore e Cosimo Perrone.“È stata davvero una grande vittoria – commenta Maruccia - che ci riempie di orgoglio e riconosce l’importanza del lavoro che abbiamo svolto negli anni in azienda. La Uilm è stata l’organizzazione sindacale più suffragata, distaccando la seconda organizzazione di 50 voti, cosa che ci teniamo a precisare poiché in queste ore sono circolate notizie non precise al riguardo. La Uilm è risultata prima sia nel conteggio globale dei voti ricevuti, sia nei singoli Collegi (Collegio impiegati e Collegio operai), nonché per il candidato più suffragato. Il numero dei nostri iscritti in azienda è il più alto in assoluto, per cui davvero vogliamo ringraziare chi continua a credere in noi e siamo pronti a ripartire con rinnovato impegno”.Anche il Segretario Generale Rocco Palombella e tutta la Segreteria nazionale si sono congratulati con il Segretario Uilm Lecce, William Maruccia, con tutta la Segreteria territoriale, con i delegati eletti, con gli attivisti e con gli iscritti che hanno contribuito a questo importante risultato, augurando a tutti buon lavoro.