Ex Ilva, Gambardella-Sperti (Uilm): “Tavolo aggiornato, continuare il confronto per poter raggiungere accordo su cigs”

TARANTO - “L’incontro di oggi al Ministero del Lavoro ci ha consentito di acquisire elementi importanti per continuare a confrontarsi per verificare le condizioni di poter raggiungere un accordo nell’interesse dei lavoratori. L’azienda ha confermato la disponibilità a concedere la l’integrazione alla cigs, la riduzione del numero massimo da 3420 a 3200, la rotazione con nessun lavoratore a zero ore. Auspichiamo che l’aggiornamento del tavolo al giorno 4 marzo possa consentire di effettuare ulteriori riflessioni all’azienda per poter portare altri elementi migliorativi che avvicinino le parti al raggiungimento di un possibile accordo, a partire da un ulteriore riduzione dei numeri e del riconoscimento integrale di tutti i parametri salariali contenuti nell’accordo di Luglio 2024 (pdr in welfare etc)”. Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, Segretario nazionale Uilm, e Davide Sperti, Segretario Uilm Taranto.“Auspichiamo - aggiungono - che nelle prossime ore giunga anche la convocazione del tavolo di monitoraggio a Palazzo Chigi per la vertenza dell’ex Ilva”.“La Uilm continuerà ad essere al tavolo fino a quando non si raggiungerà il miglior accordo possibile nell’interesse dei lavoratori” concludono.