Forza Italia deposita mozione per contrastare le droghe leggere in Puglia

BARI - Il Gruppo consiliare di Forza Italia, rappresentato dai consiglieri regionali Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Francesco La Notte e Giuseppe Tupputi, ha presentato una mozione per affrontare il crescente fenomeno delle droghe leggere e delle dipendenze. In una nota ufficiale, i consiglieri hanno sottolineato l'importanza di una risposta politica a tutti i livelli istituzionali, evidenziando la necessità di misure urgenti contro questo problema.“Questa è una battaglia del nostro tempo,” hanno dichiarato. “Le cosiddette ‘droghe leggere’ rappresentano una via d'accesso a sostanze più pesanti, e per questo è fondamentale che la Giunta regionale adotti misure concrete per contrastare il fenomeno.” La mozione evidenzia anche il recente impegno del governo Meloni, che ha stanziato 70 milioni di euro aggiuntivi per il Dipartimento per le politiche Antidroga, un passo che Forza Italia considera necessario e che la Regione Puglia deve seguire.I consiglieri hanno fatto appello al potenziamento delle misure di prevenzione, educazione, assistenza e riabilitazione, proponendo un approccio multidisciplinare che coinvolga associazioni, forze dell'ordine, scuole e istituzioni. “Si tratta di un tema particolarmente caro a Forza Italia,” hanno aggiunto, sottolineando che l’iniziativa si basa sulle indicazioni del dipartimento Enti Locali, coordinato dal senatore Maurizio Gasparri, e dal segretario regionale on. Mauro D’Attis.La mozione chiede alla Giunta di accelerare le azioni, allocando risorse adeguate per rafforzare i servizi di prevenzione e riabilitazione, coordinando le azioni sul territorio e redigendo un piano regionale di intervento. I membri del gruppo consiliare esprimono la speranza che la proposta trovi unanimità in Consiglio regionale, riconoscendo l’urgenza di affrontare un tema così rilevante per la salute e la sicurezza della comunità pugliese.