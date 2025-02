Gessyca Gelati: dalla pubblicità iconica alla sfida della rinascita

BARI - Chiunque abbia vissuto in Puglia negli anni '90 non può non ricordare i celebri spot pubblicitari di Gessyca Gelati, resi indimenticabili dai ritornelli e dalle canzoncine di Andy Luotto. La storica azienda di Conversano, fondata nel 1979 dall'imprenditore Angelo Spartano, ha attraversato momenti di gloria, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare una grave crisi finanziaria che l'ha portata sull'orlo del fallimento.

Negli ultimi tempi, Gessyca Gelati aveva accumulato circa 18 milioni di euro di debiti, tanto che due creditori avevano presentato istanze di fallimento. Tuttavia, la società ha ricevuto una boccata d'ossigeno grazie alla decisione della Quarta sezione civile del Tribunale di Bari, che venerdì scorso ha respinto le istanze di fallimento e ha omologato il concordato preventivo. Questo risultato è stato possibile grazie alle argomentazioni presentate dall'avvocato della Gessyca.

Il piano di rilancio aziendale prevede la cessione del ramo d'azienda dello storico marchio Gessyca, già trasferito alla società veneta Alea per 4,5 milioni di euro. Ma non è la fine della tradizione gelatiera della famiglia Spartano: l'attività proseguirà con il marchio Papillon e con la vendita di beni non strumentali all'impresa.

Con questa strategia, le figlie di Angelo Spartano, attualmente alla guida dell'azienda, puntano a mantenere viva l'eredità familiare e a riportare l'azienda in una posizione di stabilità finanziaria. Resta da vedere se Papillon riuscirà a conquistare il cuore dei consumatori con la stessa magia che Gessyca ha saputo creare nel tempo.