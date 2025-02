Grandi emozioni per gli atleti pugliesi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor 2025 ad Ancona

Vincenzo D'Agostino/ ph_Francesca Grana

ANCONA - Grandi emozioni per gli atleti pugliesi in gara ai Campionati Assoluti indoor di Ancona nel fine settimana appena trascorso. Il Pala Casali del capoluogo marchigiano ha ospitato il principale evento dell'inverno tricolore, organizzato da C.R. Fidal Marche.Grande orgoglio pugliese per un Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) in grande spolvero che entra nella storia polverizzando con una clamorosa prestazione il primato nei 5000 di marcia. Il campione andriese, già medaglia di bronzo agli Europei di Roma nella 20 km e oro con la staffetta ai Mondiali a squadre di Antalya, stabilisce il record del mondo con 17'55''65 battendo il 18'07''08 del russo Shchennikov del '95 e supera anche il primato italiano di Ivano Brugnetti datato 2007 (18'08''86). È già in partenza per la Cina per la 20 km della gara di Taicang in programma nella notte tra sabato e domenica prossima.«Un bilancio positivo - commenta da Ancona lo stesso presidente del Comitato Fidal Puglia Eusebio Haliti - per i ragazzi in gara che alla fine hanno confermato per la maggior parte quelle che erano le start list come posizione. Questo palcoscenico è sempre un campionato italiano assoluto e qui giocano diversi fattori. Qualcuno ha sentito maggiormente l'emozione della prima esperienza. Buone le prestazioni nel lancio del peso sia per l'argento di Anna Musci che per la quarta posizione di Vincenzo D'Agostino, record regionale. Ma anche gli altri ragazzi nelle altre discipline sono comunque arrivati nelle prime 10 posizioni di un campionato italiano assoluto che - precisa Haliti - almeno in questa fase, rappresenta gare di passaggio. Ora si attende l'attività all'aperto in cui vedremo il valore degli atleti che avranno più possibilità per poter migliorare e fare le prestazioni. Ne abbiamo tanti di atleti, tra giovanissimi e non, che punteranno a manifestazioni internazionali. Lì si vedrà il valore agonistico della stagione 2025. Questa prima parte è stata comunque positiva, anche perché avevamo 8 atleti che vestivano maglie di società pugliesi. Poi abbiamo assistito ad un Francesco Fortunato pazzesco con il suo record del mondo. È un risultato straordinario che sentiamo come nostro, visto che Francesco è pugliese doc, anche se gareggia per le Fiamme Gialle».I RISULTATI della rassegna trasmessa in diretta su RaiSport, in streaming su www.atleticaitaliana.tv e sull'app Sportface: Per il Lancio del Peso uomini in gara per il G.S. Avis Barletta A.S.D. D'Agostino Vincenzo, anno 1996, con 18.84m conquista il quarto posto, infortunato invece Trabacca Francesco dell'ASD Giovani Atleti Bari 1969 che non è partito.Per il Lancio del Peso Donne la ventunenne biscegliese Musci Anna per l'Alteratletica Locorotondo conquista l'argento con 16.11m. Della stessa società di Locorotondo anche Semeraro Francesca, anno 1997, che nel Salto con l'asta donne si è classificata ottava con 4.10m.Nei 400m maschili Bianciardi Lapo del G.S. Avis Barletta A.S.D. (anno 1998, categoria SM) si classifica sesto con 48''36, sesto anche Lomuscio Nicola che gareggiava per la Marcia dei 5 km uomini (stessa gara del record man Fortunato) con un tempo di 19'45''00. In marcia per i 5.000 metri anche Angelini Gregorio (anno 1996, categoria SM, società Atl.Am. Cisternino Ecolservizi) classificatosi ottavo con un tempo di 20'54''02. Infine Bruno Letizia, anno 2004, categoria PF, con la maglia della U.S. Foggia Atl. Leggera per i 60 m Donne fuori dalla finale.