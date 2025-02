Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dimesso dopo intervento all'anca

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha concluso il suo periodo di ricovero presso il Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia, dove si era sottoposto a un intervento di protesi all’anca. A darne notizia è stato il vicepresidente e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, che ha voluto rivolgere al governatore i suoi auguri per una pronta ripresa.

Durante il ricovero, Emiliano ha potuto constatare in prima persona il livello di professionalità e qualità dell’assistenza garantito dall’ospedale foggiano, sia nella fase operatoria, seguita dal professor Giuseppe Maccagnano, sia nel percorso di riabilitazione sotto la guida del professor Andrea Santamato e del suo team.

"La scelta di affidarsi a una struttura pubblica – ha spiegato Piemontese – ha permesso al presidente di sperimentare direttamente l’efficienza del Servizio sanitario regionale e, in particolare, del Policlinico di Foggia. Il tutto conciliando le esigenze di un paziente con quelle di un rappresentante istituzionale, il cui ruolo non si è mai del tutto interrotto".

L’ospedale di Foggia, ha sottolineato l’assessore, ha compiuto un salto di qualità significativo negli ultimi dieci anni, grazie ai consistenti investimenti della Regione Puglia. In particolare, i reparti di Ortopedia e Riabilitazione rappresentano un esempio virtuoso di questo sviluppo, favorito dalla modernizzazione delle strutture, nuove tecnologie, attrezzature all’avanguardia e formazione del personale medico e sanitario.

Tuttavia, Piemontese non ha nascosto che ci siano ancora sfide da affrontare, soprattutto per quanto riguarda l’accesso ai Pronto Soccorso e la riduzione dei tempi di attesa per visite ed esami.

"Siamo consapevoli delle criticità – ha concluso – ma anche della dedizione della sanità pugliese, una squadra che ogni giorno lavora per il benessere dei cittadini. Il nostro impegno resta quello di migliorare sempre di più i servizi, affinché la qualità delle cure sia un punto di forza per tutta la regione".