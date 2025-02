Incidente all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Francesco Nitti: tre auto coinvolte

BARI - Questa mattina si è verificato un grave incidente all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Francesco Nitti, dove due automobili si sono scontrate violentemente, coinvolgendo anche una terza vettura parcheggiata lungo la strada. L’impatto ha causato danni significativi ai veicoli e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento delle autorità e soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Anche il personale del 118 è intervenuto per prestare assistenza ai feriti, che rientravano da una serata. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte.

Possibili cause dell’incidente

Le autorità stanno valutando le cause dello scontro, prendendo in considerazione fattori come la velocità, eventuali distrazioni alla guida o il mancato rispetto della segnaletica stradale. Maggiori dettagli emergeranno con il prosieguo delle indagini.

L’incrocio è stato temporaneamente chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi, causando disagi alla circolazione. Si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione nella zona.